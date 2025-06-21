Водителя, окатившего пешехода грязью, могут наказать

21.06.2025 | 11:37

Водителя, который намеренно окатил водой из лужи пешехода, можно привлечь к ответственности. Ему грозит штраф или даже лишение свободы.

Как пояснил изданию «Газета.Ru» адвокат Сергей Жорин, в российском законодательстве нет отдельной нормы, которая напрямую запрещала бы окатывать пешеходов грязью. Однако, если доказать, что автомобилист сделал это умышленно, его можно привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В этом случае водителя могут наказать рублем (штраф - от 500 до 1 000 рублей). Предусматривает статья и административный арест до 15 суток.

«Если было повреждено имущество (одежда, гаджеты и прочее), это может быть квалифицировано как «повреждение или уничтожение чужого имущества» (статья 7.17 КоАП РФ). В этом случае штраф составит от 300 до 500 рублей. Если ущерб превысил 5 000 рублей и был нанесен умышленно, возможна уголовная ответственность (статья 167 УК РФ). Санкции варьируются от штрафа (от 40 000 рублей) до лишения свободы (до 2 лет, а при хулиганском мотиве - до 5 лет)», - пояснил адвокат.

Чтобы суд смог наказать водителя, нужно собрать и предъявить доказательства его вины: фото, видео, показания свидетелей, чеки, госномер машины. Также важно сразу же обращаться к правоохранителям.

Любой пострадавший может подать иск для взыскания материального (химчистка, покупка новой одежды или гаджета, ремонт) и морального вреда и судебных расходов. Если ущерб не превышает 50 000 рублей, то дело рассматривает мировой суд, если больше - районный.