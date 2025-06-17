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Из жизни

У автовокзала пензячка схватила камень и погналась за водителем

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В Пензе у автовокзала водитель ВАЗ-2106 наехал на девушку. Она смогла встать и решила наказать обидчика, схватив камень.

Видео с места происшествия опубликовали в Сети вечером в понедельник, 16 июня. Все случилось на улице Луначарского, рядом с арт-объектом «Паровоз Су 213-89».

На кадрах видно, как девушка, поднявшаяся после наезда, идет с камнем, зажатым в правой руке, к темной «шестерке». Водитель спешит запрыгнуть на сиденье и уехать, забыв пассажира.

Девушка замахивается, но не бросает камень. Машина трогается с места. Оставшийся на дороге пассажир, всерьез воспринимая намерения пострадавшей, преследующей автомобиль и его, убегает. Водитель подберет его чуть позже, когда опасность будет позади.

По словам очевидцев, девушка в итоге передумала мстить обидчику и отбросила камень в сторону.

«Это там, где таксисты нелегалы ездят и ставят машины, давно пора навести порядок у автовокзала», «Зря она передумала», - прокомментировали пензенцы кадры.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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