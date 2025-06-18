Бюджет Пензы потерял 7 млн рублей на ремонте подземного перехода

18.06.2025 | 14:41

На ремонте подземного пешеходного перехода на проспекте Победы в Пензе городской бюджет потерял 7 000 000 рублей. На это обратил внимание депутат Алексей Шуварин на заседании в гордуме в среду, 18 июня.

Дело в том, что подрядчик получил аванс, выполнил лишь малую часть задач и прекратил работу.

Администрация Пензы обратилась в суд, где иск поддержали, решение о взыскании с подрядчика 7 000 000 сейчас находится на исполнении у приставов. Однако фирма, по данным Алексея Шуварина, проходит процедуру ликвидации, а значит, денег город не увидит.

Депутата возмутило такое положение дел. Он поинтересовался, были ли приняты обеспечительные меры при заключении контракта.

«Сколько раз говорили: давайте обеспечивать заранее эти контракты! Возможно участие недобросовестных поставщиков. Выиграл подрядчик с одной ручкой - больше у него ничего нет за душой - и пропал. Мы никогда не получим 7 миллионов, это нужно понимать», - заявил Шуварин.

По его мнению, нужно сделать все, чтобы исключить такие ситуации в будущем.

Председатель гордумы Денис Соболев сообщил, что на конкурсных процедурах теперь по возможности закладывают документацию без авансовых платежей. Там, где идет аукцион, нет возможности отказаться от аванса - это обязательное условие.

Также он уточнил, что обеспечительные меры по контракту на ремонт перехода предусмотрели, но они неспособны покрыть ущерб.

К обновлению подземного перехода приступили в 2023-м и хотели закончить его в сентябре того же года. Однако срок сдачи объекта перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки доставки стройматериалов.

Затем выяснилось, что специалистам помешали воды неизвестного происхождения. В проектно-сметную документацию нужно было внести изменения. Все это стало причиной очередного перенесения сроков открытия перехода: ожидалось, что объект сдадут в сентябре 2024-го.

Позже стало известно, что администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестного выполнения им работ и стала искать нового.

С марта 2025-го работы планируется завершить до конца лета.