В Пензе на улице Суворова иномарка сбила женщину

На улице Суворова в Пензе пенсионерка попала под колеса иномарки. Авария случилась днем в субботу, 21 июня, рядом с остановкой «Рембыттехника».
Момент ДТП появился в Сети. На кадрах запечатлено, как по правой полосе в направлении центра едут Hyundai Getz и «Лада-Ларгус». Иномарка заворачивает к супермаркету Spar, и в это время в нее сзади врезается отечественный автомобиль.
Не успев затормозить, Hyundai Getz сбил пенсионерку с клюшкой, переходившую дорогу. Женщина упала, а машина проехала еще несколько метров и остановилась.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
15 июня в Кузнецке сбили насмерть 47-летнего мужчину. Трагедия случилась поздно вечером на трассе М-5.
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