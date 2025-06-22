В Пензе на улице Суворова иномарка сбила женщину

22.06.2025 | 12:50

На улице Суворова в Пензе пенсионерка попала под колеса иномарки. Авария случилась днем в субботу, 21 июня, рядом с остановкой «Рембыттехника».

Момент ДТП появился в Сети. На кадрах запечатлено, как по правой полосе в направлении центра едут Hyundai Getz и «Лада-Ларгус». Иномарка заворачивает к супермаркету Spar, и в это время в нее сзади врезается отечественный автомобиль.

Не успев затормозить, Hyundai Getz сбил пенсионерку с клюшкой, переходившую дорогу. Женщина упала, а машина проехала еще несколько метров и остановилась.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

15 июня в Кузнецке сбили насмерть 47-летнего мужчину. Трагедия случилась поздно вечером на трассе М-5.