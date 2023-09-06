Сетевое издание|18+|Среда|6 сен 2023|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы попросили пустить автобусы и маршрутки по новой дороге

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы ожидают создание нового маршрута после открытия дороги из Терновки в Кривозерье. По их мнению, это облегчит путь во многие районы города.

«Будет ли ходить транспорт между Кривозерьем и Терновкой?», «Построили мост и появилась отличная дорога, которая облегчает проезд на Окружную. Можно ли пустить еще какой-нибудь общественный транспорт из Гидростроя до Окружной (ул. Кижеватова)?» - спросили подписчики губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

На их обращение ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Организация движения общественного транспорта на участке автомобильной дороги между улицами 40 лет Октября и Центральной не планируется», - объяснил он.

Что касается поездок из микрорайона Гидросторй на улицу Окружную, то потребуется не более одной пересадки. Это отвечает требованиям законодательства.

«К сожалению, соединить все микрорайоны города беспересадочными маршрутами не представляется возможным и экономически нецелесообразно», - добавил представитель министерства.

Новую дорогу, соединяющую улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье), открыли 5 сентября. Это вызвало пробку на улице Бийской. Пензенцы сообщили, что проблема в светофоре. Его работу пообещали отрегулировать.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте