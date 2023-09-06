Пензенцы попросили пустить автобусы и маршрутки по новой дороге

06.09.2023 | 19:02

Пензенцы ожидают создание нового маршрута после открытия дороги из Терновки в Кривозерье. По их мнению, это облегчит путь во многие районы города.

«Будет ли ходить транспорт между Кривозерьем и Терновкой?», «Построили мост и появилась отличная дорога, которая облегчает проезд на Окружную. Можно ли пустить еще какой-нибудь общественный транспорт из Гидростроя до Окружной (ул. Кижеватова)?» - спросили подписчики губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

На их обращение ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Организация движения общественного транспорта на участке автомобильной дороги между улицами 40 лет Октября и Центральной не планируется», - объяснил он.

Что касается поездок из микрорайона Гидросторй на улицу Окружную, то потребуется не более одной пересадки. Это отвечает требованиям законодательства.

«К сожалению, соединить все микрорайоны города беспересадочными маршрутами не представляется возможным и экономически нецелесообразно», - добавил представитель министерства.

Новую дорогу, соединяющую улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье), открыли 5 сентября. Это вызвало пробку на улице Бийской. Пензенцы сообщили, что проблема в светофоре. Его работу пообещали отрегулировать.