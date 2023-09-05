В Пензе торжественно открыли дорогу между Кривозерьем и Гидростроем

05.09.2023 | 13:10

Во вторник, 5 сентября, в Пензе состоялось торжественное открытие новой автодороги, соединяющей улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье). Реконструкция проводилась по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

О необходимости преобразования этого пути впервые заговорили в ноябре 2017 года. Пензенский проект был рассмотрен в Минтрансе России и получил одобрение. В 2019-м была пройдена экспертиза, определен подрядчик и начался непосредственно процесс, который проходил в три этапа.

Первый завершился осенью 2020 года. Полуторакилометровый отрезок пути (до поворота на улицу Бийскую), соединяющего Кривозерье и Терновку, восстановили на год раньше срока. На втором этапе привели в порядок дорогу от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной.

Третий этап реконструкции - на участке от Перспективной до Бийской - оказался самым сложным и капиталоемким. В него входили возведение моста через реку Ардым, эстакады и путепровода через железную дорогу.

Этот маршрут стал кратчайшим от аэропорта до выезда на трассу Р-208, минуя центр Пензы, соединил Засечное, Терновку с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной Полянами. Общая стоимость объекта протяженностью 6,6 км составила 4,2 млрд рублей. Здесь организовано 4 полосы движения, переустроены инженерные коммуникации, смонтированы очистные сооружения, проложена ливневая канализация, установлены опоры освещения, нанесена дорожная разметка.

В день торжества к 11:00 на место событий прибыли высокие гости: губернатор Олег Мельниченко, председатель регионального парламента Вадим Супиков, глава Пензы Александр Басенко, а также экс-мэр областного центра, почетный житель Пензы, заслуженный строитель России Александр Калашников. На торжественное открытие объекта приехали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

Церемонию открыл глава региона.

«Пенза стремительно растет и развивается, в том числе и в южном направлении. В какой-то момент стала проблемой для автодвижения старая дорога, которая проходила под железнодорожным мостом. Она практически превратилась в источник постоянных пробок и неудобств для наших горожан. Стало совершенно понятно: чтобы новые микрорайоны города развивались, их надо соединять хорошими магистралями. Соответствующее решение было принято, и благодаря поддержке Президента России Владимира Путина Пензенская область получила 3,5 млрд на реализацию этого проекта», - напомнил глава региона.

Он заметил, что изначально планировалось завершить проект в 2026 году. Однако, благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина, Росавтодора, Минтранспорта и лично зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина, в прошлом году Пензенской области выделили средства за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Часть денег была направлена на финансирование работ на третьем этапе реконструкции. Благодаря этому создание новой дороги завершилось на три года раньше, чем планировалось.

Теперь, по словам губернатора, обеспечен удобный короткий маршрут, соединяющий несколько районов Пензы. Автомобилисты получат прямой выход с шемышейской трассы на магистраль Тамбов - Пенза и на федеральную автодорогу М-5 «Урал». Это значительно разгрузит движение на улицах города.

Олег Мельниченко добавил, что дорога имеет 20-летнюю промышленную, логистическую и градостроительную перспективу развития.

Слово взял Игорь Костюченко.

«Это пример эффективного взаимодействия для решения поставленных задач. А у нас с вами одна задача - обеспечить комфортную среду жителям нашей великой и огромной страны», - подчеркнул он, поблагодарив всех, кто непосредственно работал на дорожном строительстве.

Московский гость Игорь Старыгин поздравил всех собравшихся со знаменательным событием.

«Можно констатировать, что это уникальный объект, который, по моему мнению, должен войти в учебники по дорожной деятельности. Это сложнейшее инженерное сооружение. Здесь были переустроены все виды коммуникаций, которые только могут встречаться. На небольшой протяженности - и автодорога, и мост, и путепровод. Это знаковое событие. Молодцы дорожники и мостовики, они справились со всеми задачами», - подчеркнул он.

После церемонии награждения состоялась кульминация праздника: Олег Мельниченко, Игорь Костюченко и Александр Калашников подошли к закрепленному на оси красному диску с белой надписью «Проезд закрыт».

Они перевернули его обратной стороной, где надпись на синем фоне гласила: «Проезд открыт».

По реконструированному пути, громко гудя, двинулась дорожная техника, украшенная флагами России: грузовики, самосвалы, бетономешалки. Их проездом под торжественную музыку завершилась церемония открытия реконструированной дороги.