Акция «Собери ребенка в школу» помогла 7 072 семьям

01.09.2023 | 12:01

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области опубликовало итоги акции «Собери ребенка в школу!», стартовавшей в начале августа.

В течение всего последнего месяца лета в каждом муниципальном образовании проводился сбор школьных принадлежностей. В минтруде отметили, что особо отличились администрации Пензы, Кузнецка и Заречного, а также Башмаковского, Каменского, Нижнеломовского, Городищенского, Кузнецкого и Пензенского районов.

Активное участие в акции приняли представители бизнеса, трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные жители региона.

При их поддержке были сформированы комплекты, в которые вошли портфели, канцтовары, школьная и спортивная форма. Также оказана материальная поддержка на общую сумму 108 000 рублей.

Благотворительную помощь к новому учебному году получили 7 072 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В предыдущем году ею воспользовались 6,3 тыс. детей.