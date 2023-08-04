В Пензе стартовала акция «Собери ребенка в школу!»

В Пензенской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу!», цель которой - оказать помощь семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Она продлится в течение всего августа, сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в Telegram.
Будет идти сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, ранцев и других вещей, необходимых детям для учебы.
«В сборе принимают активное участие социально-ориентированный бизнес, общественные организации, благотворительные фонды и органы исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления», - отметили в пресс-службе минтруда.
Центральный пункт приема вещей организован на базе городского комплексного центра срочной социальной помощи населению в 5-м Виноградном проезде, 22 (указаны телефон 8 (8412) 44-00-03). Также вещи можно принести в комплексные центры социального обслуживания населения (адреса на сайте socpnz.ru/organization).
«Уверен, общими усилиями нам удастся обеспечить нуждающихся детей школьными принадлежностями!» - подчеркнул Алексей Качан.
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