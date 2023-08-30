Глава Заречного показал подростков, ломающих качели для малышей

30.08.2023 | 11:23

Глава Заречного Олег Климанов продолжил тему бережного отношения к элементам благоустройства. В среду, 30 августа, на своих страницах в соцсетях он рассказал о подростках, ломающих качели в местном центральном парке.

«Видеозапись, на которой видно, как подростки, играя, ломают в центральном парке качели, предназначенные для малышей, прислала мне зареченка Наталья. «Кто узнал своих детей, объясните им, что на детских качелях такие «слоны» не катаются», - прокомментировала она. Тут и добавить нечего», - написал Олег Климанов.

Он отметил, что ему лично поступает много жалоб на недочеты в благоустройстве, но поддерживать порядок нужно сообща.

«Мы изыскиваем средства и ремонтируем, вывозим, чистим, отмываем. Ищем возможности для ремонта парка, зон отдыха и строительства новых скверов с детскими и спортивными площадками. И сообщений о чем-то испорченном становится все больше. Потому что вовремя не рассказали детям о нормах поведения в общественных местах и о бережном отношении к вещам. Потому что проще вынести строительный мусор к подъезду, чем оплатить услуги по его вывозу», - констатировал глава Заречного.

Он призвал бережно относиться к усилиям других, тогда город станет уютнее.

Олег Климанов поднимал ту же тему несколько дней назад. Он рассказал, что 15 августа коммунальщики до позднего вечера занимались реконструкцией остановочного павильона на проспекте 30-летия Победы, в районе поликлиники. Они заменили все витражные стекла, а уже утром 16-го числа кто-то бросил в одно из них черную краску. Растекшаяся клякса уничтожила многочасовой труд.