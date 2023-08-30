Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Глава Заречного показал подростков, ломающих качели для малышей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Заречного Олег Климанов продолжил тему бережного отношения к элементам благоустройства. В среду, 30 августа, на своих страницах в соцсетях он рассказал о подростках, ломающих качели в местном центральном парке.

«Видеозапись, на которой видно, как подростки, играя, ломают в центральном парке качели, предназначенные для малышей, прислала мне зареченка Наталья. «Кто узнал своих детей, объясните им, что на детских качелях такие «слоны» не катаются», - прокомментировала она. Тут и добавить нечего», - написал Олег Климанов.

Он отметил, что ему лично поступает много жалоб на недочеты в благоустройстве, но поддерживать порядок нужно сообща.

«Мы изыскиваем средства и ремонтируем, вывозим, чистим, отмываем. Ищем возможности для ремонта парка, зон отдыха и строительства новых скверов с детскими и спортивными площадками. И сообщений о чем-то испорченном становится все больше. Потому что вовремя не рассказали детям о нормах поведения в общественных местах и о бережном отношении к вещам. Потому что проще вынести строительный мусор к подъезду, чем оплатить услуги по его вывозу», - констатировал глава Заречного.

Он призвал бережно относиться к усилиям других, тогда город станет уютнее.

Олег Климанов поднимал ту же тему несколько дней назад. Он рассказал, что 15 августа коммунальщики до позднего вечера занимались реконструкцией остановочного павильона на проспекте 30-летия Победы, в районе поликлиники. Они заменили все витражные стекла, а уже утром 16-го числа кто-то бросил в одно из них черную краску. Растекшаяся клякса уничтожила многочасовой труд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — vk.com/klimanov59
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте