Соцсети: на улице Кулакова подросток на самокате столкнулся с «Грантой»

В пятницу, 12 сентября, на улице Кулакова в Пензе случилось ДТП с участием электросамоката. Есть пострадавший.
О случившемся рассказали в Сети очевидцы. По их словам, подросток на самокате столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта».
У машины измята правая задняя дверь и выбито стекло. Самокатчик получил травмы.
«Сломал ногу и пару зубов», - сообщил очевидец.
Официальной информации о ДТП пока нет. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
В Пензе несовершеннолетние самокатчики нередко получают травмы в ДТП. 8 сентября в 1-м проезде Стасова (Ближнее Арбеково, напротив Петропавловской церкви) 10-летнего мальчика сбил неизвестный водитель и скрылся с места. Ребенка госпитализировали.
