Соцсети: на улице Кулакова подросток на самокате столкнулся с «Грантой»

12.09.2025 | 17:51

В пятницу, 12 сентября, на улице Кулакова в Пензе случилось ДТП с участием электросамоката. Есть пострадавший.

О случившемся рассказали в Сети очевидцы. По их словам, подросток на самокате столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта».

У машины измята правая задняя дверь и выбито стекло. Самокатчик получил травмы.

«Сломал ногу и пару зубов», - сообщил очевидец.

Официальной информации о ДТП пока нет. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

В Пензе несовершеннолетние самокатчики нередко получают травмы в ДТП. 8 сентября в 1-м проезде Стасова (Ближнее Арбеково, напротив Петропавловской церкви) 10-летнего мальчика сбил неизвестный водитель и скрылся с места. Ребенка госпитализировали.