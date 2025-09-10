Вадим Супиков выполнил просьбу жителей улицы Кулакова

10.09.2025 | 10:53

Спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков помог избирателям в решении вопроса по обустройству места сбора твердых бытовых отходов на улице Кулакова, 15.

Местные жители через региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева попросили спикера о помощи в ремонте территории. Требовалось уложить асфальт, установить ограждение и дополнительный контейнер для мусора.

Вадим Супиков направил соответствующий запрос в администрацию Железнодорожного района. В итоге было принято решение не просто отремонтировать, а полностью обновить территорию.

Сейчас ее благоустройство завершено. Специалисты сделали современную площадку для сбора ТКО и установили дополнительные баки для мусора.