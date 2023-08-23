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Из жизни

В Заречном обновленное городское имущество портят мгновенно

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В Заречном восстановленное благоустройство быстро нарушается хулиганами. Неизвестные портят остановочные павильоны, новые конструкции в центральном парке.

О поведении «отдельных жителей», которые не ценят чужой труд, ухоженность мест закрытого города, в среду, 23 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава ЗАТО Олег Климанов.

Так, 15 августа коммунальщики до позднего вечера занимались реконструкцией остановочного павильона на проспекте 30-летия Победы, в районе поликлиники. Они заменили все витражные стекла, а уже утром 16-го числа кто-то бросил в одно из них черную краску. Растекшаяся клякса уничтожила многочасовой труд.

Хулиганы добрались и до новых перил моста в центральном парке, изрисовав их надписями.

По словам Олега Климанова, восстановленное благоустройство портят и в других районах города.

«Заявление в правоохранительные органы подано. За порчу имущества в общественных местах Уголовным кодексом РФ предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей», - предупредил он.

Сейчас город активно приводят в порядок перед юбилеем, который будут отмечать с 1 по 3 сентября. Поэтому давно существующая в городе проблема хулиганства становится более острой.

Зареченцы часто жалуются на то, что подростки ломают дорожные знаки, собираются в подъездах и дебоширят, портят муниципальное и коммерческое имущество на улицах.

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Источник — фото t.me/zar_info58
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