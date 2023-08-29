В Пензе отремонтируют общежитие цирка

29.08.2023 | 16:20

В Пензе отремонтируют помещения общежития, находящегося на балансе цирка и расположенного на улице Суворова, 44.

Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок 22 августа. Заказчик - Росгосцирк - ждет заявок от подрядчиков до 31-го числа.

На объекте предстоит выполнить демонтажные, монтажные и отделочные работы: поменять проводку, трубы, радиаторы, розетки, светильники, плинтусы, двери, обшивку потолка, покрытие пола. Стены нужно зашпаклевать и покрыть стеклообоями.

Сделать все необходимо в течение 30 календарных дней со дня заключения договора. За это победителю предлагают 1 млн 31 тыс. 531 рубль.

Сам цирк обещают открыть в марте 2024 года. Он строится с 2013-го. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет.