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Общество

Цирк откроют в 2024 году, конкретный срок назван

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В Пензе в очередной раз стал известен срок, когда будет достроен и сдан в эксплуатацию цирк. Это случится не позднее марта 2024 года.

«В марте 2024 года цирк должен открыть свои двери и дать первое представление, принять первую труппу артистов и порадовать жителей нашей области, прежде всего детей, своим представлением», - заявил губернатор на совещании в областном правительстве в понедельник, 20 марта.

Работы в основном остались внутренние отделочные, по строительно-монтажным готовность объекта составляет 93%.

Парковку около цирка запустят на год позже - в 2025-м.

Пензенский цирк строится с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет.

Предполагалось, что работы завершатся в четвертом квартале 2022, однако после очередной отсрочки озвучили новую дату возможного открытия - 2023 год. Потом отменили и его.

В марте 2023 года на Пензенский цирк выделили еще 850 млн рублей.

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