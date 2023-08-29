Перед 1 Сентября в Пензе проверят состояние подходов к школам

29.08.2023 | 21:34

В Пензе в преддверии нового учебного года проверят состояние подходов к школам и детским садам. Соответствующее поручение городскому управлению образования дали на совещании в мэрии во вторник, 29 августа.

«Должна быть нанесена разметка, установлены соответствующие дорожные знаки, обеспечена исправность «лежачих полицейских», обустроенных в районе образовательных учреждений для соблюдения водителями скоростного режима, чтобы автомобилисты не смогли их объехать», - перечислил замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев.

Пешеходным переходам возле школ внимание уделяется ежегодно. В прошлом году преобразились зоны возле лицея № 14, средних школ № 65/23, 32 и 70.

Там поставили дополнительные знаки, обустроили искусственные неровности, смонтировали ограждения.

С 2019 года в Пензе удалось организовать около 100 соответствующих нормативам пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений.