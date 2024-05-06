06.05.2024 | 13:26

На улице Московской в Пензе начали перекладывать плитку. В понедельник, 6 мая, горожане заметили рабочих на участке в районе ТЦ «Пассаж», по которому осенью как раз поступали жалобы от пешеходов.

Покрытие разобрали в нескольких местах, территорию (всю центральную часть) огородили сигнальными лентами. Новая плитка уже подвезена.

Летом прошлого года на пензенском Арбате перекладывали теплотрассу, для чего брусчатку вскрывали. При благоустройстве места разрытия плитку вернули на место, однако ее качество ни горожан, ни чиновников не устроило.

Глава Пензы Александр Басенко тогда заявил, что работа подрядчика администрацией не принята, объем недостатка установлен актом, перекладку сколотых и кривых элементов обязательно проведут. Больше всего нареканий вызвала плитка, уложенная напротив фонтана и «Пассажа».

Однако осенью фрагменты со сколотыми углами с Московской так и не исчезли.