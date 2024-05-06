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Общество

На улице Московской в Пензе начали перекладывать плитку

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На улице Московской в Пензе начали перекладывать плитку. В понедельник, 6 мая, горожане заметили рабочих на участке в районе ТЦ «Пассаж», по которому осенью как раз поступали жалобы от пешеходов.

Покрытие разобрали в нескольких местах, территорию (всю центральную часть) огородили сигнальными лентами. Новая плитка уже подвезена.

На улице Московской в Пензе начали перекладывать плитку

Летом прошлого года на пензенском Арбате перекладывали теплотрассу, для чего брусчатку вскрывали. При благоустройстве места разрытия плитку вернули на место, однако ее качество ни горожан, ни чиновников не устроило.

На улице Московской в Пензе начали перекладывать плитку

Глава Пензы Александр Басенко тогда заявил, что работа подрядчика администрацией не принята, объем недостатка установлен актом, перекладку сколотых и кривых элементов обязательно проведут. Больше всего нареканий вызвала плитка, уложенная напротив фонтана и «Пассажа».

Однако осенью фрагменты со сколотыми углами с Московской так и не исчезли.

На улице Московской в Пензе начали перекладывать плитку

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