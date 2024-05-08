Пензенцы будут отмечать День Победы под дождем и снегом

В четверг, 9 мая, в Пензенской области ожидаются холодная ветреная погода, дождь и мокрый снег. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров покажут 0...-2 градуса, днем температура воздуха поднимется до +7...+9. Подует северо-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду, пройдут дождь и мокрый снег.
Ранее пензенцев предупредили о ночных заморозках. Из-за этого объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Специалисты объяснили, что в регион сейчас активно поступает холодный воздух с акваторий северных морей.
9 мая в народном календаре - Глафира Горошница. Согласно приметам, сильный ветер с утра предвещает потепление, а заморозки - сухую осень.
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