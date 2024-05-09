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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, какое мясо для шашлыка будет жилистым

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Пензенцы с нетерпением ждут наступления теплой погоды, чтобы отправиться на пикники с традиционными шашлыками. В преддверии сезона специалисты территориального управления Роспотребнадзора рассказали о правилах выбора заготовок для шашлыков в магазине.

Покупать замаринованное мясо можно только в специально оборудованных торговых точках с вентиляцией, холодильным оборудованием и продавцами, имеющими медицинские книжки.

Не следует ориентироваться исключительно на внешний вид шашлыка: нужно обратить внимание на маркировку. Кроме массы должен быть указан сорт товара. Следует отдать предпочтение высшему или первому, так как мясо более низких сортов будет жилистым.

В состав качественного шашлыка-полуфабриката входят также соль, уксус, свежий лук, специи (перец, имбирь, кориандр и т. п.). Нежелательно присутствие консервантов и влагоудерживающих агентов (фосфатов).

Специалисты рекомендуют брать мясо в заводской упаковке и следить, чтобы в ней было не слишком много жидкости. Если замаринованные куски продаются в пластиковом ведерке, нужно проверить крышку: вздутие недопустимо, еще лучше, когда она слегка вогнута.

«Хорошее охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное и залитое уксусом, наоборот, выделяет сок», - пояснили эксперты.

Также следует проверить дату изготовления: у классического производственного маринада срок хранения - не более недели. Уксусно-лимонная заливка не дает мясу испортиться в течение 3 дней, а майонезно-кефирный соус портится еще быстрее.

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