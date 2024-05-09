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Общество

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

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В четверг, 9 мая, в Пензе прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Снег, выпавший утром, не стал помехой горожанам, пожелавшим почтить память героев. Они собрались на проспекте Победы и в прилегающих к нему скверах.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

В 9:30 в часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия». В нем приняли участие представители органов власти, депутаты, жители города.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

Торжественным маршем под звуки оркестра мимо Монумента воинской и трудовой славы маршем прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания. Всех поздравил глава региона Олег Мельниченко. Он напомнил, что из Пензенской области ушли на фронт более 300 тысяч человек и лишь каждый третий вернулся домой, а 145 тысяч пензенцев удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Сегодня жители области принимают участие в специальной военной операции, заводы снабжают вооруженные силы России приборами и вооружением, а десятки тысяч пензенцев помогают бойцам и населению прифронтовых территорий.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

«Никто и ничто не разрушит нашу страну, пока мы помним о Великой Победе. Вечная память и вечная слава героям!» - завершил речь губернатор.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, как и в прошлом, отменили в целях безопасности. Однако перед памятником прошли дети с портретами ветеранов. Также на площади выступили творческие коллективы.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

Затем горожане увидели долгожданное авиашоу. В небе появились самолеты малой авиации, которые, пролетая над зрителями, приветствовали их качанием крыльев и показали фигуры пилотажа, разбросали информационные листовки и распылили триколор.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

Участники торжественной церемонии возложили цветы и венки к памятнику, ставшему одним из символов Пензенской области.

В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

Также состоялись возложение цветов и праздничный концерт в сквере «Журавли».

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