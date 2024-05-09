В День Победы пензенцы возложили цветы к Вечному огню

09.05.2024 | 10:57

В четверг, 9 мая, в Пензе прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Снег, выпавший утром, не стал помехой горожанам, пожелавшим почтить память героев. Они собрались на проспекте Победы и в прилегающих к нему скверах.

В 9:30 в часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия». В нем приняли участие представители органов власти, депутаты, жители города.

Торжественным маршем под звуки оркестра мимо Монумента воинской и трудовой славы маршем прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания. Всех поздравил глава региона Олег Мельниченко. Он напомнил, что из Пензенской области ушли на фронт более 300 тысяч человек и лишь каждый третий вернулся домой, а 145 тысяч пензенцев удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Сегодня жители области принимают участие в специальной военной операции, заводы снабжают вооруженные силы России приборами и вооружением, а десятки тысяч пензенцев помогают бойцам и населению прифронтовых территорий.

«Никто и ничто не разрушит нашу страну, пока мы помним о Великой Победе. Вечная память и вечная слава героям!» - завершил речь губернатор.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, как и в прошлом, отменили в целях безопасности. Однако перед памятником прошли дети с портретами ветеранов. Также на площади выступили творческие коллективы.

Затем горожане увидели долгожданное авиашоу. В небе появились самолеты малой авиации, которые, пролетая над зрителями, приветствовали их качанием крыльев и показали фигуры пилотажа, разбросали информационные листовки и распылили триколор.

Участники торжественной церемонии возложили цветы и венки к памятнику, ставшему одним из символов Пензенской области.

Также состоялись возложение цветов и праздничный концерт в сквере «Журавли».