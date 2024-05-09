Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

09.05.2024 | 14:02

В четверг, 9 мая, жители Кузнецка собрались на Холме Славы, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Их не остановил сыпавший с неба мокрый снег, от которого многие укрывались под зонтами.

Ранее глава города Сергей Златогорский предупредил, что праздник пройдет «не по традиционной схеме». В частности, вместо шествия был организован торжественный митинг с элементами театрализации. Его назначили на 9:00, чтобы затем кузнечане смогли посмотреть трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве. Для этого на центральной площади города установили экраны.

Сергей Златогорский призвал горожан всеми силами помогать проведению спецоперации.

«Мужчины призывного возраста должны сделать шаг вперед. А у всех остальных, здесь, в тылу, первейшая задача - помогать фронту, нашим бойцам на специальной военной операции. Лозунг «Все для фронта, все для победы» должен быть самым главным для всех нас», - сказал он.

Затем кузнечане увидели праздничный концерт.

Один из подписчиков местного сообщества возмутился, что дети в непогоду выступают на открытом воздухе. Однако его точка зрения не нашла поддержки: ему возразили, что в танце замерзнуть невозможно.

«После этого состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню у памятника трем солдатам», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.