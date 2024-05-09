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Общество

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

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В четверг, 9 мая, жители Кузнецка собрались на Холме Славы, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Их не остановил сыпавший с неба мокрый снег, от которого многие укрывались под зонтами.

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

Ранее глава города Сергей Златогорский предупредил, что праздник пройдет «не по традиционной схеме». В частности, вместо шествия был организован торжественный митинг с элементами театрализации. Его назначили на 9:00, чтобы затем кузнечане смогли посмотреть трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве. Для этого на центральной площади города установили экраны.

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

Сергей Златогорский призвал горожан всеми силами помогать проведению спецоперации.

«Мужчины призывного возраста должны сделать шаг вперед. А у всех остальных, здесь, в тылу, первейшая задача - помогать фронту, нашим бойцам на специальной военной операции. Лозунг «Все для фронта, все для победы» должен быть самым главным для всех нас», - сказал он.

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

Затем кузнечане увидели праздничный концерт.

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

Один из подписчиков местного сообщества возмутился, что дети в непогоду выступают на открытом воздухе. Однако его точка зрения не нашла поддержки: ему возразили, что в танце замерзнуть невозможно.

Мокрый снег не помешал кузнечанам прийти на Холм Славы

«После этого состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню у памятника трем солдатам», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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