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Общество

Для пензенцев запустят горячую линию по вопросам детского отдыха

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Сотрудники управления Роспотребнадзора ответят на вопросы пензенцев о качестве и безопасности детских товаров, а также отдыха юных горожан.

Сообщение о запуске горячей линии появилось в группе федеральной службы во «ВКонтакте».

Звонки от жителей региона будут принимать с 13 по 24 мая.

«Граждане, желающие получить консультативную помощь, могут обратиться по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (8412) 66-09-48 (с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв - с 12:00 до 12:45)», - говорится в сообщении.

Также действует номер единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

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