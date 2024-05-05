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Учеба

Названо число пензенских школьников, которые пройдут ГИА в этом году

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В 2024 году в Пензенской области итоговую аттестацию пройдут 18 177 школьников. ОГЭ предстоит сдать 13 380 девятиклассникам, а ЕГЭ - 4 797 одиннадцатиклассникам.

Ребятам предстоят испытания по 14 общеобразовательным предметам, в том числе двум обязательным - русскому языку и математике.

«Ежегодно самым популярным из необязательных предметов является обществознание. Его выбрали в ГИА-9 6 958 выпускников (52%), а в ГИА-11 - 2 303 выпускника (48%)», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Информатику сдадут 1 199 школьников (25%), биологию - 1 055 (22%), физику и историю - по 911 (19%), химию - 720 (15%), английский - 480 (10%), литературу - 288 (6%), географию - 96 (2%).

В 2023 году перед региональным министерством образования поставили задачу увеличить количество выпускников, выбравших углубленное изучение физики, информатики, химии, биологии.

«Динамика есть, но очень небольшая. Это говорит о недостаточной профориентационной работе в наших школах», - подвел итог губернатор.

Он поручил усилить такую работу в учебных заведениях.

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