В Пензенской области оборудуют безопасные переходы у школ

30.08.2022 | 18:45

Данил Шилягин уже давно не школьник, но изменения на дорогах у лицея № 14 заметил, ведь каждый день его путь лежит через улицу Шевченко. В этом году здесь появились новые пешеходные зоны.

«Здесь дороги оживленные, перекресток, постоянно машины объезжают улицы Кулакова, Пушкина, Суворова, когда хотят пробки избежать. А тут школа, дети ходят, бегают, их очень много, как бы кого не задавили. Ночью здесь подсветка включается, видно, когда люди переходят. Намного комфортнее стало в этом районе жить», - рассказал молодой человек.

Территория у лицея № 14 - не единственное преобразившееся место. Пешеходные зоны обустроили также вблизи средних школ № 65/23, № 32 и кадетской № 70 - все в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Работы - такого типа, как постановка дополнительных дорожных знаков, установка опор, устройство искусственных дорожных неровностей, установка пешеходных ограждений. В настоящее время все работы завершены», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Дмитрий Гоняев.

Проект действует с 2019 года. С тех пор в Пензе удалось организовать уже 85 соответствующих нормативам пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений.