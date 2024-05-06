На пешеходном переходе возле филармонии провалился асфальт

06.05.2024 | 13:28

Пензенцы рискуют попасть в ловушку на пешеходном переходе, ведущем к филармонии от четной стороны улицы Суворова. В самом его начале, возле дома № 166, провалился асфальт. Фотография появилась в Сети.

На снимке видно углубление с черной дырой в дорожном покрытии. Автор рекомендовал водителям быть внимательнее.

Пензенцев обеспокоило случившееся. Они подчеркнули, что осторожнее нужно быть не только автомобилистам, но и пешеходам.

«Никогда такого не было и вот опять», «Все дороги в Пензе убитые, никто ничего не делает», - написали горожане.

Подобные ситуации в Пензе возникают периодически. В апреле на улице Воронова асфальт провалился под колесами Renault. До этого на улице Урожайной в капкан попала припаркованная машина.

Источник фото - vk.com/sova_penza.