На вопросы о прохождении ГИА ответят на горячей линии

06.05.2024 | 13:13

В понедельник, 20 мая, запланирована горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации. Вопросы, касающиеся прохождения испытаний, могут задать выпускники, учителя и родители.

Анонс мероприятия сделал Рособрнадзор. Трансляцию проведут в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Начало - в 11:00.

Пользователей проконсультируют глава Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства. Они поднимут темы:

- проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году;

- сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников;

- содержания экзаменационных материалов;

- сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов;

- пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускниками;

- процедуры апелляции.

«В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте ege2024@obrnadzor.gov.ru, в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте», - отметили в Рособрнадзоре.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пензенской области итоговую аттестацию пройдут 18 177 школьников. ОГЭ предстоит сдать 13 380 девятиклассникам, а ЕГЭ - 4 797 одиннадцатиклассникам.