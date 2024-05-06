На вопросы о прохождении ГИА ответят на горячей линии

В понедельник, 20 мая, запланирована горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации. Вопросы, касающиеся прохождения испытаний, могут задать выпускники, учителя и родители.
Анонс мероприятия сделал Рособрнадзор. Трансляцию проведут в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Начало - в 11:00.
Пользователей проконсультируют глава Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства. Они поднимут темы:
- проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году;
- сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников;
- содержания экзаменационных материалов;
- сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов;
- пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускниками;
- процедуры апелляции.
«В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте ege2024@obrnadzor.gov.ru, в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте», - отметили в Рособрнадзоре.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пензенской области итоговую аттестацию пройдут 18 177 школьников. ОГЭ предстоит сдать 13 380 девятиклассникам, а ЕГЭ - 4 797 одиннадцатиклассникам.
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