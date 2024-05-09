Сетевое издание|18+|Четверг|9 мая 2024|12:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Праздничный день начался для пензенцев с погодной аномалии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утро четверга, 9 мая, началось для пензенцев со снегопада. Он прошел и в областном центре, и в других населенных пунктах.

Праздничный день начался для пензенцев с погодной аномалии

В соцсетях жители области делились фотографиями пейзажей, желали друг другу «доброго зимнего утра» и в шутку поздравляли с Новым годом.

Праздничный день начался для пензенцев с погодной аномалии

К 9:30 в Пензе от снега не осталось и следа. Однако в течение дня погода может еще покапризничать.

Праздничный день начался для пензенцев с погодной аномалии

По прогнозам синоптиков, в День Победы в Пензенской области ожидаются холодная ветреная погода, дождь, мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха поднимется до +7...+9.

Праздничный день начался для пензенцев с погодной аномалии

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, что мокрый снег не так опасен растениям, высаженным в открытый грунт, как заморозки. Однако осадки могут негативно отразиться на урожае.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте