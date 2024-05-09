Праздничный день начался для пензенцев с погодной аномалии

09.05.2024 | 09:39

Утро четверга, 9 мая, началось для пензенцев со снегопада. Он прошел и в областном центре, и в других населенных пунктах.

В соцсетях жители области делились фотографиями пейзажей, желали друг другу «доброго зимнего утра» и в шутку поздравляли с Новым годом.

К 9:30 в Пензе от снега не осталось и следа. Однако в течение дня погода может еще покапризничать.

По прогнозам синоптиков, в День Победы в Пензенской области ожидаются холодная ветреная погода, дождь, мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха поднимется до +7...+9.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, что мокрый снег не так опасен растениям, высаженным в открытый грунт, как заморозки. Однако осадки могут негативно отразиться на урожае.