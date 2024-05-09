Пензенцам не обещают улучшения погоды

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 10 мая, в Пензенской области по-прежнему будет прохладно.
Ночью возможны заморозки. Термометр покажет 0...-5 градусов. Днем температура поднимется до +7...+12.
Ветер подует с запада. В главном региональном управлении МЧС предупредили, что его порывы будут достигать 15-19 м/с.
В течение всех суток ожидается переменная облачность. Сохраняется вероятность дождя и мокрого снега.
В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец. Считалось, что день особенно хорош для того, чтобы сеять зерно в теплую землю. Однако в этом году погода опровергает все традиции предков. Так, стало известно, что в Пензенской области от заморозков погибло 6,5 тыс. га посевов.
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