Пензенцам не обещают улучшения погоды

09.05.2024 | 16:37

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 10 мая, в Пензенской области по-прежнему будет прохладно.

Ночью возможны заморозки. Термометр покажет 0...-5 градусов. Днем температура поднимется до +7...+12.

Ветер подует с запада. В главном региональном управлении МЧС предупредили, что его порывы будут достигать 15-19 м/с.

В течение всех суток ожидается переменная облачность. Сохраняется вероятность дождя и мокрого снега.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец. Считалось, что день особенно хорош для того, чтобы сеять зерно в теплую землю. Однако в этом году погода опровергает все традиции предков. Так, стало известно, что в Пензенской области от заморозков погибло 6,5 тыс. га посевов.