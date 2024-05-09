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Общество

С начала апреля к медикам обратились 250 пензенцев, укушенных клещами

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С 3 по 8 мая к медикам обратились 78 жителей Пензенской области, пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей и подростков в возрасте до 14 лет. На предыдущей неделе было 52 человека.

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В общей сложности с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения области обратились 250 укушенных, в том числе 74 ребенка.

За прошедшее время специалисты исследовали в лабораториях 203 клеща, снятых с людей. В 44 (21,7%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее специалисты специалисты управления предупредили, что на прогулках по лесу, скверу или парку следует уделять особое внимание детям, оберегая их от нападения кровососов.

Так, малыша, который еще с трудом ходит, следует везти в коляске по центру дорожки, не задевая кусты и траву на обочине. Нижнюю часть коляски следует обработать аэрозолем с акарицидным веществом. У старших детей следует обрабатывать одежду антиклещевым спреем.

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Источник — фото pixabay.com
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