В Пензе перенесли проведение легкоатлетической эстафеты

В связи с погодными условиями в Пензе традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, переносится.
Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в администрации города.
Эстафета должна была начаться в 13:00 от Монумента воинской и трудовой славы и там же завершиться. Маршрут протяженностью 7 200 метров проходил по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы. В связи проведением спортивного мероприятия изменили схемы движения транспорта.
Однако утром в Пензе выпал мокрый снег. В связи с этим эстафету пришлось отменить. О дате и времени ее проведения пензенцам сообщат дополнительно.
С другими праздничными мероприятиями, запланированными на День Победы, можно ознакомиться здесь.
Ранее синоптики предупредили, что 9 мая в Пензенской области ожидаются холодная ветреная погода, дождь, мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха поднимется до +7...+9.
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