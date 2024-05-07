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Общество

По новой развязке на М-5 в Пензе пустят общественный транспорт

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Транспортная развязка на 624-м километре трассы М-5 готова на 95%. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в Управлении капитального строительства г. Пензы.

«Осталось завершить работы по устройству водоотводных кюветов, пешеходных дорожек, тротуаров, покрасить путепровод и надземный пешеходный переход. Затем планируется приступить к озеленению и нанесению разметки», - пояснили в УКС.

Стройка должна завершиться до конца июня.

По новой развязке на М-5 в Пензе пустят общественный транспорт

«Развязка в перспективе напрямую свяжет Зарю и Дальнее Арбеково, минуя трассу М-5 «Урал». В дальнейшем она будет рассчитана и на общественный транспорт», - рассказал замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев.

Общая протяженность сооружения с примыкающими дорогами и съездами - 4,5 километра. Пропускная способность - около 2,5 тысячи легковых автомобилей в сутки.

По новой развязке на М-5 в Пензе пустят общественный транспорт

«Рядом с развязкой построен надземный пешеходный переход, оборудованный специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Вместе с путями схода его протяженность составляет 87 метров. Ширина пешеходной части надземного перехода - порядка трех метров. Высота объекта - около шести метров», - уточнили в управлении.

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Источник — фото УКС г. Пензы
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