На ул. Рахманинова забывчивый школьник едва не попал под колеса

В Пензе на улице Рахманинова водитель иномарки едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Опасный момент попал в объектив видеорегистратора.
Запись опубликовали во вторник, 7 мая, в соцсети «ВКонтакте». Она сделана в 14:11 рядом с домом № 35.
На кадрах - двое мальчиков, которые пересекают дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. На середине один из них вдруг останавливается, а потом бежит назад к тротуару за забытым пакетом.
Водитель, который в этот момент уже проезжал по зебре, не ожидал такого маневра и ударил по тормозам. Избежать столкновения удалось буквально чудом.
«Сыну покажу в качестве антипримера», - прокомментировала видео пензячка.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀