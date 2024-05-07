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Из жизни

На ул. Рахманинова забывчивый школьник едва не попал под колеса

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В Пензе на улице Рахманинова водитель иномарки едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Опасный момент попал в объектив видеорегистратора.

Запись опубликовали во вторник, 7 мая, в соцсети «ВКонтакте». Она сделана в 14:11 рядом с домом № 35.

На кадрах - двое мальчиков, которые пересекают дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. На середине один из них вдруг останавливается, а потом бежит назад к тротуару за забытым пакетом.

Водитель, который в этот момент уже проезжал по зебре, не ожидал такого маневра и ударил по тормозам. Избежать столкновения удалось буквально чудом.

«Сыну покажу в качестве антипримера», - прокомментировала видео пензячка.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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