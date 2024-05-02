Коммунальщики заложили 2 месяца на установку светофора у «Самолета»

02.05.2024 | 21:05

Светофор рядом с монументом «Самолет» на проспекте Победы в Пензе, которые обещали вернуть до конца апреля, теперь планируют установить до конца мая.

Пензенцы лишились его 27 марта. Столб с закрепленными на нем светофором и знаком «Пешеходный переход» неожиданно подломился и рухнул на проезжую часть.

Конструкция была установлена на участке, разделяющем проезжие части. Светофор помогал пешеходам перейти с нечетной стороны проспекта к памятнику.

В начале апреля представитель городского управления ЖКХ сообщал, что светофор запланировано установить до конца месяца. Однако обещание не было выполнено, на что пензенцы, ждавшие до 30-го числа, указали в городских и районных телеграм-каналах.

«Из-за большого объема работ и занятости бригад установку упавшего светофора на проспекте Победы планируют завершить до конца мая», - обозначил новый срок представитель управления в телеграм-канале PenzaInform.