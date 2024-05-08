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Учеба

Детей будут учить истории по единой программе

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Согласно документу, детям с дошкольного возраста будут рассказывать о развитии страны по единой программе.

Решение принято в связи с ростом международной напряженности и кризиса национальной идентичности, связанных с уничтожением исторической памяти, а также реабилитацией неонацизма.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится об искажении правдивой истории Отечества недружественными странами, которые используют фальсификацию как оружие в информационной войне.

«Для противодействия рискам и угрозам необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по организации и обеспечению системной и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещение населения России имеет большое образовательное и воспитательное значение для безопасного и гармоничного развития личности и государства», - гласит указ президента.

Планируется возродить программы внеклассного исторического просвещения в кружках и студиях культурных, образовательных и научных организаций.

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