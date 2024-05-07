«Докопался до школьников»: в Пензе задержали нетрезвого мужчину

Во вторник, 7 мая, в Сети появилась информация о том, что у школы № 52 в Арбекове мужчина якобы приставал к детям.
«Докопался до школьников. Говорил, что потерял телефон, и готов был их избить. Вовремя вмешался учитель. В итоге вызвали полицию», - приводит слова очевидца группа «Пенза Новости» во «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что мужчина пытался убежать, но около дома № 60 на улице Ульяновской его «скрутили» правоохранители.
В пресс-службе регионального УМВД России порталу PenzaInform.ru подтвердили факт задержания горожанина сотрудниками ППС.
«В отношении него пока составлены административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде и неповиновение законному распоряжению полицейских», - конкретизировали в ведомстве.
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