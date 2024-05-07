«Докопался до школьников»: в Пензе задержали нетрезвого мужчину

07.05.2024 | 19:43

Во вторник, 7 мая, в Сети появилась информация о том, что у школы № 52 в Арбекове мужчина якобы приставал к детям.

«Докопался до школьников. Говорил, что потерял телефон, и готов был их избить. Вовремя вмешался учитель. В итоге вызвали полицию», - приводит слова очевидца группа «Пенза Новости» во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что мужчина пытался убежать, но около дома № 60 на улице Ульяновской его «скрутили» правоохранители.

В пресс-службе регионального УМВД России порталу PenzaInform.ru подтвердили факт задержания горожанина сотрудниками ППС.

«В отношении него пока составлены административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде и неповиновение законному распоряжению полицейских», - конкретизировали в ведомстве.