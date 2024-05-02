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Глас народа

В Пензе не выполнили обещание восстановить светофор у «Самолета»

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В Пензе так и не восстановили светофор рядом с монументом «Самолет» на проспекте Победы. Ранее горожанам обещали, что устройство заработает до конца апреля.

Светофора у «Самолета» пензенцы лишились 27 марта. Он неожиданно подломился и рухнул на проезжую часть.

В ЧП никто не пострадал. Конструкция была установлена на участке, разделяющем полосы проезжей части. Светофор помогал пешеходам перейти с нечетной стороны проспекта к памятнику.

В середине апреля горожане поинтересовались на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», планируют ли восстановить упавшее устройство. В управлении ЖКХ ответили, что намерены это сделать, и обозначили срок.

Однако светофор так и не появился. 30 апреля в чате Октябрьского района мессенджера Telegram местная жительница опубликовала фото остатков сломанной конструкции.

В Пензе не выполнили обещание восстановить светофор у «Самолета»

«Когда восстановят светофор возле «Самолета», который упал 1 месяц назад?» - спросила она. Пока ответа женщине не поступило.

Фото из чата «Октябрьский район».

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