В Пензе не выполнили обещание восстановить светофор у «Самолета»

В Пензе так и не восстановили светофор рядом с монументом «Самолет» на проспекте Победы. Ранее горожанам обещали, что устройство заработает до конца апреля.
Светофора у «Самолета» пензенцы лишились 27 марта. Он неожиданно подломился и рухнул на проезжую часть.
В ЧП никто не пострадал. Конструкция была установлена на участке, разделяющем полосы проезжей части. Светофор помогал пешеходам перейти с нечетной стороны проспекта к памятнику.
В середине апреля горожане поинтересовались на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», планируют ли восстановить упавшее устройство. В управлении ЖКХ ответили, что намерены это сделать, и обозначили срок.
Однако светофор так и не появился. 30 апреля в чате Октябрьского района мессенджера Telegram местная жительница опубликовала фото остатков сломанной конструкции.
«Когда восстановят светофор возле «Самолета», который упал 1 месяц назад?» - спросила она. Пока ответа женщине не поступило.
Фото из чата «Октябрьский район».
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