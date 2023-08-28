В пензенском минздраве перечислили группы здоровья школьников

28.08.2023 | 12:11

Необходимость иметь справку для допуска на уроки физкультуры привела к нагрузке на пензенские поликлиники. Однако родители зря стремятся попасть на прием к педиатру, ведь получать документ обязательно далеко не всем.

Об этом шла речь на пресс-конференции в региональном минздраве, которая состоялась в понедельник, 28 августа.

Замминистра здравоохранения области Марина Воробьева напомнила, что сведения о здоровье ребенка и допуске его к физкультуре уже имеются в его медкарте. Там же указывается и группа здоровья школьника. Поэтому большинству родителей не нужно идти в поликлинику.

Справку требуется получить лишь в том случае, если ребенок не проходил профилактический осмотр в течение года или же, попав в первый класс, не посещал детский сад.

Те же правила действуют для детей с тяжелыми заболеваниями, серьезными травмами, наличие которых освобождает их от занятий физической культурой. Справку подписывает председатель врачебной комиссии в поликлинике по месту жительства.

«Фраза о том, что к физкультуре будут допускать только по медицинскому заключению, была частично неправильно интерпретирована как родителями, так и классными руководителями, которые в чаты начали писать о том, что необходимо принести дополнительные справки. На сегодняшний день никакого ажиотажа в поликлиниках быть не должно, все будет выдано уже по предварительно прошедшим профилактическим осмотрам детей», - подчеркнула Марина Воробьева.

Она рассказала, что у 90% школьников Пензенской области основная группа здоровья. Состояние таких ребят в норме или почти в норме, или же они имеют факторы риска развития каких-либо заболеваний.

В подготовительную группу входят дети с хроническими заболеваниями, у которых есть осложнения от физической нагрузки. Третья группа здоровья, специальная, - это школьники с инвалидностью, выраженными ограничениями здоровья.