Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|21:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензе объяснили, как получить справку для урока физкультуры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Для посещения урока физкультуры пензенским школьникам теперь необходимо иметь справку о состоянии здоровья. В четверг, 24 августа, в преддверии начала учебного года замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева объяснила родителям, где взять такой документ.

«Ребенок школьного возраста ежегодно проходит профилактические медицинские осмотры, по их результатам выдается особая форма заключения о состоянии здоровья ребенка, где прописывается и группа его здоровья, и группа для занятий по физкультуре», - сообщила Воробьева.

Справка хранится в медицинской амбулаторной карте по месту прикрепления школьника. Второй экземпляр - у родителей либо в учебном заведении.

«Медработник образовательной организации передает сведения о занятиях по физкультуре по каждому учащемуся в школе завучу по образовательному процессу либо учителю физкультуры», - пояснила замминистра.

По ее словам, дети спокойно приходят в школу. Заключение о том, можно ли им заниматься, выдает работник медкабинета.

Однако некоторым категориям ребят справку нужно получить самостоятельно. Речь идет о тех, кто не посещал детские сады и не проходил профилактические осмотры. В таком случае родителям требуется обратиться в поликлинику по месту жительства.

Правила действуют и для детей с тяжелыми заболеваниями, наличие которых освобождает их от занятий физической культурой. Справку подписывает председатель врачебной комиссии.

«Хочется обратить внимание на тех детей, которые проходили профилактические медицинские осмотры в конце прошлого года: в октябре, ноябре или декабре. Им тоже не нужно приходить в поликлинику, потому что у них на данный момент действует справка по результатам осмотра», - сообщила Марина Воробьева.

Она добавила, что документ действителен до тех пор, пока не будет проведен очередной профилактический медосмотр и врачи или изменят ребенку группу здоровья, или оставят прежней.

Закон о допуске школьников к урокам физкультуры только при наличии справки, которую выдаст врач, был подписан в июне. В пояснительной записке указывалось на возросшее число случаев резкого ухудшения здоровья ребят во время занятий, детям требовалось срочное медицинское вмешательство.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте