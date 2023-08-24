В Пензе объяснили, как получить справку для урока физкультуры

24.08.2023 | 19:07

Для посещения урока физкультуры пензенским школьникам теперь необходимо иметь справку о состоянии здоровья. В четверг, 24 августа, в преддверии начала учебного года замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева объяснила родителям, где взять такой документ.

«Ребенок школьного возраста ежегодно проходит профилактические медицинские осмотры, по их результатам выдается особая форма заключения о состоянии здоровья ребенка, где прописывается и группа его здоровья, и группа для занятий по физкультуре», - сообщила Воробьева.

Справка хранится в медицинской амбулаторной карте по месту прикрепления школьника. Второй экземпляр - у родителей либо в учебном заведении.

«Медработник образовательной организации передает сведения о занятиях по физкультуре по каждому учащемуся в школе завучу по образовательному процессу либо учителю физкультуры», - пояснила замминистра.

По ее словам, дети спокойно приходят в школу. Заключение о том, можно ли им заниматься, выдает работник медкабинета.

Однако некоторым категориям ребят справку нужно получить самостоятельно. Речь идет о тех, кто не посещал детские сады и не проходил профилактические осмотры. В таком случае родителям требуется обратиться в поликлинику по месту жительства.

Правила действуют и для детей с тяжелыми заболеваниями, наличие которых освобождает их от занятий физической культурой. Справку подписывает председатель врачебной комиссии.

«Хочется обратить внимание на тех детей, которые проходили профилактические медицинские осмотры в конце прошлого года: в октябре, ноябре или декабре. Им тоже не нужно приходить в поликлинику, потому что у них на данный момент действует справка по результатам осмотра», - сообщила Марина Воробьева.

Она добавила, что документ действителен до тех пор, пока не будет проведен очередной профилактический медосмотр и врачи или изменят ребенку группу здоровья, или оставят прежней.

Закон о допуске школьников к урокам физкультуры только при наличии справки, которую выдаст врач, был подписан в июне. В пояснительной записке указывалось на возросшее число случаев резкого ухудшения здоровья ребят во время занятий, детям требовалось срочное медицинское вмешательство.