В сентябре в части школ вновь отказались от традиционных звонков

В школы, где есть соответствующие технические возможности, вернулся проект «Мелодии вместо звонков». В сентябре в них будут звучать композиции современных российских авторов, сообщили в Минпросвещения РФ.

Ученики услышат следующие песни: «Первоклашки» (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой); «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой); «Моя столица» (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова); «Шаг вперед» (слова и музыка Наталии Осошник); «Азбука» (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).

Проект «Мелодии вместо звонков» охватывает всю страну и разнообразит школьную атмосферу, отметили в ведомстве.

Проект стартовал в ноябре прошлого года. Для учеников периодически включают отрывки песен и классических произведений.

Так, в преддверии 9 Мая вместо привычных звонков на переменах звучали военно-патриотические песни. Использовались фрагменты популярных произведений «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» и других.

В январе сообщалось, что в Пензе мелодии заменили звонки в почти десятке школ. Для реализации проекта требуется техническое оснащение образовательного учреждения.

