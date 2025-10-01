В Пензе 2 октября в некоторых домах отключат электричество

2 октября, в Пензе отключат электричество по нескольким адресам. Список опубликовали ресурсники.
С 8:30 до 12:00 света не будет в следующих домах:
- ул. Активная, 47; 1-й Активный пр-д, 3-5, 7-21, 23, 25, 27; 2-й Активный пр-д, 3, 6-24, 26, 28, 30; 3-й Активный пр-д, 4, 6-8, 10, 12; 4-й Активный пр-д, 3, 5, 6а, 8, 9, 11, 12; ул. Димитрова, 27; 2-й пр-д Димитрова, 3-34, 36; ул. Долгорукова, 14-26 (четные), 27-37, 39, 41/32, 47, 47а, 49а, 51, 51а; ул. Коллективная, 1, 3, 5-29; ул. Проезжая, 3, 3Б, 5-33, 35-48, 46, 46а, 46Б; 2-я Проезжая ул., 1-11, 13-21, 25, 29-33 (нечетные), 38, 44, 46; ул. Расковой, 1а, 1в, 1г; пр-д Узенький, 5, 6, 7, 8.
С 8:30 до 16:00:
- ул. Кулакова, 10; ул. Новый Кавказ, 4; ул. Кошевого, 1-28, 30-44 (четные), уч. 19; пр-д Кошевого, 1-7, 9, 10-18 (четные); ул. Нейтральная, 1, 1а, 1Б, 1д, 1е, 3-8, 10-39, 42-50 (четные), 58а; 2-я Нейтральная ул., 23-25, 27, 29, 31; ул. Ново-Нейтральная, 1-15, 17, 19, 21; пр-д Седова, 4.
С 9:00 до 16:00:
- ул. Беляева, 4, 6; ул. Титова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15а; ул. Докучаева, 11, 13, 15, 17.
С 9:00 до 16:30:
- ул. Калинина 109, 111; ул. Краснова 48, 50, 52, 54, 56, 58; 1-й пр-д Лобачевского 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18; 2-й пр-д Лобачевского 1/20, 7; ул. Лобачевского 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
С 13:00 до 15:00:
- пр-д Аргунова, 1; ул. Аргунова, 16, 16 (блок 2), 29; ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22-29, 31, стр. 83; ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40; ул. Крамского, 1-5, стр. 8, 10-14, 16-38 (четные), уч. 44а; ул. Кузнецова, 12, 16; ул. Кузнецова/ул. Рузляева; ул. Левитана, 16, 30, 35а, 41, 43, 43Б, 45, 68, стр. 35; ул. Левитана/ул. Берсенева, 28/6; 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14; ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, 6-10, 12, 13, 15, 17-21, 21Б, 24-27, 33, 35, стр. 6, уч. 22; ул. Рузляева, 15, 30; ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17; ул. Яфарова, 4, 6, 8, стр. 67.
Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.