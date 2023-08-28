Прояснена связь между реестром военнообязанных и мобилизацией

28.08.2023 | 08:41

К осеннему призыву, который стартует в октябре, должен быть создан реестр военнообязанных. В него попадут как пензенцы, так и жители всей России.

Эксперты портала «Объясняем.рф» отвечают на поступающие от граждан вопросы о нововведении.

Согласно пояснениям, реестр воинского учета – государственная информационная система, где будут хранить данные о гражданах. Доступ к ним откроют только для Минобороны РФ. Сами же граждане создадут в реестре личный кабинет и станут пользоваться его возможностями.

Данных о военнообязанных в открытом доступе не будет.

Также есть ответ на вопрос о связи создания реестра и массового вызова граждан в военкоматы, новой волны мобилизации.

«Создание реестра воинского учета не связано с необходимостью донабора военнообязанных на службу по мобилизации. Реестр создан, чтобы усовершенствовать информационное обеспечение воинского учета, повысить его прозрачность и эффективность», - сообщили специалисты.