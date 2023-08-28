Сетевое издание|18+|Понедельник|28 авг 2023|09:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Прояснена связь между реестром военнообязанных и мобилизацией

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


К осеннему призыву, который стартует в октябре, должен быть создан реестр военнообязанных. В него попадут как пензенцы, так и жители всей России.

Эксперты портала «Объясняем.рф» отвечают на поступающие от граждан вопросы о нововведении.

Согласно пояснениям, реестр воинского учета – государственная информационная система, где будут хранить данные о гражданах. Доступ к ним откроют только для Минобороны РФ. Сами же граждане создадут в реестре личный кабинет и станут пользоваться его возможностями.

Данных о военнообязанных в открытом доступе не будет.

Также есть ответ на вопрос о связи создания реестра и массового вызова граждан в военкоматы, новой волны мобилизации.

«Создание реестра воинского учета не связано с необходимостью донабора военнообязанных на службу по мобилизации. Реестр создан, чтобы усовершенствовать информационное обеспечение воинского учета, повысить его прозрачность и эффективность», - сообщили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте