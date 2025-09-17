Камешкирец выбрал незаконный способ знакомства с девушками

17.09.2025 | 08:37

Полицейские задержали 49-летнего жителя Камешкирского района, который разместил в интернете свои порнографические снимки.

Опубликованные фото обнаружили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД РФ. Так как снимки были размещены на стене сообщества, они оказались доступными для просмотра всеми желающими.

Вскоре полиция установила личность подозреваемого. Мужчина во всем признался. По его словам, он опубликовал фото, ожидая, что с ним захотят познакомиться девушки.

В отношении камешкирца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее на том же нарушении закона попался 42-летний житель региона. Он разместил свой порнографический снимок на стене сообщества, чтобы привлечь девушек.