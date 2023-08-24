Подготовлен проект указа об осеннем призыве в Пензенской области

24.08.2023 | 11:39

Проект указа губернатора Пензенской области «О проведении в октябре - декабре 2023 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению» размещен на сайте регионального правительства.

Согласно документу, на главврачей медицинских организаций будет возложена персональная ответственность за качественное, полное и своевременное проведение медицинского обследования призывников.

На сборном пункте перед новобранцами пройдут концерты пензенских творческих коллективов. А министерство труда вместе с военкоматом продолжит учет демобилизовавшихся военнослужащих, ищущих работу. Им будет предлагаться трудоустройство в соответствии с полученной воинской учетной специальностью и уровнем образования.

Управлению МВД рекомендуется во время призыва обеспечить охрану общественного порядка на территории, прилегающей к сборному пункту на улице Нейтральной, 108, а также у призывных пунктов в городах и районах области. Кроме того, будет организован розыск уклонистов.

Призывную комиссию возглавил губернатор Олег Мельниченко. Его заместителем стал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

В основной состав комиссии вошли врачи различных специализаций: стоматолог, психиатр, дерматовенеролог, терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог, кардиолог.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. После ее завершения указ будет опубликован в газете «Пензенские губернские ведомости», размещен на сайте www.pravo.gov.ru и на официальном сайте губернатора.