Суд встал на сторону Натальи Клак, уволенной из-за утраты доверия

25.08.2023 | 13:57

Стали известны результаты судебного заседания по иску Натальи Клак, уволенной 28 июня с поста первого заместителя министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Чиновницу, долгое время ведавшую тарифами и энергосбережением в регионе, уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». По факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению возбудили уголовное дело.

В свою очередь Наталья Клак обратилась к служителям Фемиды и подала иск к властям региона.

Дело, рассмотренное судом, отнесено к категории споров, возникающих из трудовых отношений, в том числе по поводу восстановления на работе в связи с признанием приказа об увольнении недействительным.

В пятницу, 25 августа, состоялось третье, решающее заседание. Судья Оксана Сосновская провела его единолично.

«Суд частично удовлетворил требования истицы: восстановил ее на работе и взыскал зарплату за время вынужденного прогула», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Первомайского районного суда.