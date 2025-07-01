Пензенцу, виновному в гибели супругов, не смягчили приговор

01.07.2025 | 10:49

64-летнему жителю Пензы, виновному в гибели супружеской пары, не изменили приговор. Мужчина хотел, чтобы ему назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы, и уменьшили сумму компенсации морального вреда.

Пензенец стал виновником аварии на трассе М-5 в Мокшанском районе, которая произошла утром 17 января этого года.

Мужчина с братом за рулем его машины Hyundai Grand Starex направлялся на похороны родственницы из Мокшана в Широкоис. На автомобиле были летние шины, а на дороге лежал мокрый снег.

Проехав село Подгорное, на скорости 90 км/ч пензенец потерял управление, вылетел на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110. В ДТП погибли мужчина 1956 года рождения, который был за рулем отечественной машины, и его супруга 1955 года рождения.

Обстоятельства произошедшего были установлены по записям видеорегистратора в машине обвиняемого. Сам он не помнил, как все случилось.

При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых признание вины и раскаяние, наличие инвалидности II группы и уход за братом-инвалидом I группы, вызов скорой помощи на место ДТП и частичное возмещение затрат на похороны погибших.

Пензенца приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему на два года запретили управлять транспортными средствами.

В пользу сына погибших с виновника ДТП взыскали 2 млн рублей компенсации морального вреда.

Автомобилист счел наказание слишком суровым и подал апелляцию, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

«Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела, сочла назначенное осужденному наказание справедливым», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Приговор вступил в законную силу.