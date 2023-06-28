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Политика

Утрата доверия: уволена первый замминистра ЖКХ и ГЗН Наталья Клак

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В Пензенской области освободилась должность первого заместителя министра ЖКХ и ГЗН. В среду, 28 июня, ее покинула Наталья Клак.

Чиновницу, курировавшую сферу регулирования тарифов и энергосбережения, уволили в связи с утратой доверия, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Материалы проверки переданы в правоохранительные органы», - добавили в пресс-службе.

Наталья Клак с сентября 2013 года возглавляла региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению. В ноябре 2021-го его преобразовали в департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В сентябре 2022 года департамент был ликвидирован, а его полномочия переданы в состав министерства ЖКХ и ГЗН региона. Тогда же Клак стала первым замом руководителя ведомства.

В феврале прошлого года после доклада о деятельности управляющих компаний с аналогичной должности уволили Татьяну Николаеву.

«Николаева мне написала, что основная масса управляющих компаний в снегопады работает удовлетворительно. Когда ознакомился с ее докладом, я сразу принял решение, что этот человек не может руководить системой жилищной инспекции в Пензенской области. Я ее проводил за такие доклады. Мне очковтирательство не нужно. В отличие от Николаевой, я езжу по дворам и вижу, в каком состоянии находятся дворы, по крайней мере в Пензе», - констатировал тогда губернатор.

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Источник — фото pnzreg.ru
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