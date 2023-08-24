Губернатор проверил готовность школ в Кузнецке и двух районах области

24.08.2023 | 14:45

В среду, 23 августа, губернатор Олег Мельниченко и министр образования региона Алексей Комаров проверили, как идет подготовка к новому учебному году образовательных учреждений в Кузнецке и двух районах - Сосновоборском и Никольском.

В Никольске не успевают восстановить к 1 сентября здание школы № 2, пострадавшее от урагана. Стихия разбушевалась вечером 29 июля.

На восстановительные работы из резервного фонда Пензенской области выделено 16,6 млн рублей. Олег Мельниченко предложил рассмотреть вариант частичной работы здания и поручил организовать подвоз детей к месту учебы.

В Кузнецке глава региона и министр посетили школу № 17. Это среднее учебное заведение - третье в городе по численности учеников.

На территории школы строится многофункциональная площадка для занятий разными видами спорта. Летом ученики смогут играть в футбол, а зимой планируется заливать хоккейную коробку.

Объект должны сдать к 1 сентября. Сейчас идет укладка прорезиненного покрытия. Олег Мельниченко обратил внимание на благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, губернатор осмотрел саму школу и пообщался с учениками. В рамках нацпроекта «Образование» с 1 сентября начнет работу технопарк «Кванториум», где будут проходить мероприятия не только городского, но и регионального уровня.

Образовательный процесс планируется вести по шести направлениям, в том числе робототехнике, физике, химии, биологии. «Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием стоимостью 21 млн рублей.

В Сосновоборском районе губернатор и министр проверили, как ведутся работы по замене системы отопления в филиале Пензенского лесного колледжа и перекрытие кровли в школе села Индерка. Средства на эти цели перечислены по поручению Олега Мельниченко.

«На перекрытие крыши школы в Индерке было выделено более 12 млн рублей. Ремонт практически закончен, 1 сентября образовательное учреждение встретит учеников в обновленном виде. Готовность к Дню знаний колледжа составляет более 90%. Работы завершатся на этой неделе», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.