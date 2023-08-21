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Учеба

В Никольске дети вынуждены на время сменить школы

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Никольским детям, посещавшим учреждения, которые повредило ураганом, придется на время сменить школу.

Информация об этом прозвучала на заседании правительства Пензенской области в понедельник, 21 августа.

«На контроле держите школы в Никольске, там будет временное перемещение детей», - обратился губернатор Олег Мельниченко к министру образования Алексею Комарову.

Комаров напомнил, что пострадали и школы, и детсады, и учреждения среднего профессионального образования.

«Деньги [на восстановление] доведены, работы идут», - заключил министр.

Ураган на Никольск обрушился вечером 29 июля. У горожан пропало электричество, газ, со зданий сорвало крыши, некоторые элементы обрушились. От стихийного бедствия серьезно пострадал лес, нанесен ущерб социальной инфраструктуре.

Деньги на восстановление зданий выделили из резервного фонда Пензенской области. Сообщалось, что 18 млн 270 тыс. рублей заложено на ремонт учреждений образования, в том числе Никольского технологического колледжа имени А. Д. Оболенского.

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