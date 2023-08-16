Пензенцев в белых, красных и синих футболках приглашают на парад

Во вторник, 22 августа, на Олимпийской аллее в Пензе пройдет парад «Триколор», посвященный Дню Российского флага.
«В мероприятии могут принять участие все желающие. Обязательное условие одно: необходимо прийти в футболке белого, красного или синего цвета», - сообщили в пресс-службе администрации города.
В афише указано, что участники могут быть на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, гироскутерах, скейтбордах.
Сбор участников «Триколора» назначен на 11:30 у олимпийских колец.
В августе 2022-го пензенцы проехали по аллее круг, распределившись по цветам. Для них была организована беспроигрышная лотерея и выступления артистов.
В этом году парад пройдет в пятый раз.
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