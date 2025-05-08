Флаг в луже: полиция нашла подростков, замешанных в инциденте

08.05.2025 | 12:56

Личности подростков, замешанных в инциденте с флагом в Заводском районе Пензы, установлены, сообщили порталу PenzaInform.ru в областном УМВД России.

«Сотрудники полиции увидели запись и отреагировали. Сейчас подростки вместе с родителями находятся в отделе, с ними беседует инспектор по делам несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе.

Утром в четверг, 8 мая, в пензенском телеграм-канале появилось видео под названием «Вандализм в Заводском районе: подростки осквернили флаг Победы». В описании указаны дата и время записи - 7 мая в 21:22.

«Группа подростков совершила возмутительный акт вандализма - сорвала флаг и окунула его в лужу. Затем достали телефон и начали снимать видео с флагом. Уважаемые родители! Обратите внимание на воспитание своих детей - подобные действия порочат память героев и караются законом», - говорится в тексте.

Видео сняли во дворе дома № 19 на улице Циолковского. Четко не просматривается, знамя Победы в руках подростка или флаг СССР.