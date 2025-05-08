Флаг в луже: родителей подростков привлекли к ответственности

08.05.2025 | 17:32

Родителей школьницы, окунувшей в лужу Знамя Победы, привлекли к ответственности, сообщили PenzaInform.ru в областном УМВД России.

«На них составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», - уточнили в пресс-службе.

Предусмотренное наказание - предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Также протокол был составлен на родителей мальчика, который снял флаг.

Утром в четверг, 8 мая, в пензенском телеграм-канале появилось видео под названием «Вандализм в Заводском районе: подростки осквернили флаг Победы». «Группа подростков совершила возмутительный акт вандализма - сорвала флаг и окунула его в лужу. Затем достали телефон и начали снимать видео с флагом. Уважаемые родители! Обратите внимание на воспитание своих детей - подобные действия порочат память героев и караются законом», - говорилось в описании.

Видео сняли во дворе дома № 19 на улице Циолковского.

Личности подростков, замешанных в инциденте, быстро установили. Их вместе с родителями пригласили в отдел полиции, где провели беседу.

Оказалось, что Знамя Победы в лужу окунула 12-летняя ученица 6-го класса одной из пензенских школ. Позже в Сети появилось видео с ее извинениями.